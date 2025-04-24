شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 3 معلومات هامة عن مبادرة فحص المقبلين على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

شددت وزارة الصحة والسكان على أنه يجب الحرص على إجراء التحاليل الخاصة بـ فحص المقبلين على الزواج قبل عقد القران بـ 6 أشهر للاطمئنان على الصحة العامة للراغبين في الزواج .

وأضافت وزارة الصحة والسكان: نتيجة الفحوصات الطبية سارية لمدة 6 أشهر والفحوصات تتضمن الكشف عن الأمراض الوراثية والمعدية والمزمنة والصحة الإنجابية وقياس عامل RH.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: يمكن معرفة أقرب وحدة صحية، كما أنه يمكن الاتصال بالخط الساخن 15335 للاستفسار عما يخص المبادرة.

وتتضمن خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج الآتى..



1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.

2- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج.

3- احرص على إجراء فحوصاتك الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يوما.

4- استلام نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج خلال 14 يوما من إجراء التحاليل.

5- تتم مناقشة النتائج فى جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: لمعرفة أقرب وحدة صحية يمكنك الاتصال بالخط الساخن 15335.