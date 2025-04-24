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وزارة الصحة تكشف 3 معلومات هامة عن مبادرة فحص المقبلين على الزواج

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 24 أبريل 2025 10:06 ص

شددت وزارة الصحة والسكان على أنه يجب الحرص على إجراء التحاليل الخاصة بـ فحص المقبلين على الزواج قبل عقد القران بـ 6 أشهر للاطمئنان على الصحة العامة للراغبين في الزواج .

وأضافت وزارة الصحة والسكان: نتيجة الفحوصات الطبية سارية لمدة 6 أشهر والفحوصات تتضمن الكشف عن الأمراض الوراثية والمعدية والمزمنة والصحة الإنجابية وقياس عامل RH.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: يمكن معرفة أقرب وحدة صحية، كما أنه يمكن الاتصال بالخط الساخن 15335 للاستفسار عما يخص المبادرة.

وتتضمن خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج الآتى..


1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.

2- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج.

3- احرص على إجراء فحوصاتك الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يوما.

4- استلام نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج خلال 14 يوما من إجراء التحاليل.

5- تتم مناقشة النتائج فى جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: لمعرفة أقرب وحدة صحية يمكنك الاتصال بالخط الساخن 15335.


نتيجة الفحوصات الطبية سارية لمدة 6 أشهر

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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