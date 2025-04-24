- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 3 معلومات هامة عن مبادرة فحص المقبلين على الزواج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 24 أبريل 2025 10:06 ص
شددت وزارة الصحة والسكان على أنه يجب الحرص على إجراء التحاليل الخاصة بـ فحص المقبلين على الزواج قبل عقد القران بـ 6 أشهر للاطمئنان على الصحة العامة للراغبين في الزواج .
وأضافت وزارة الصحة والسكان: نتيجة الفحوصات الطبية سارية لمدة 6 أشهر والفحوصات تتضمن الكشف عن الأمراض الوراثية والمعدية والمزمنة والصحة الإنجابية وقياس عامل RH.
وتابعت وزارة الصحة والسكان: يمكن معرفة أقرب وحدة صحية، كما أنه يمكن الاتصال بالخط الساخن 15335 للاستفسار عما يخص المبادرة.
وتتضمن خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج الآتى..
1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.
2- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج.
3- احرص على إجراء فحوصاتك الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يوما.
4- استلام نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج خلال 14 يوما من إجراء التحاليل.
5- تتم مناقشة النتائج فى جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين.
وتابعت وزارة الصحة والسكان: لمعرفة أقرب وحدة صحية يمكنك الاتصال بالخط الساخن 15335.
نتيجة الفحوصات الطبية سارية لمدة 6 أشهر
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز