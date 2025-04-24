المدارس تستكمل الأسبوع المقبل عقد امتحان شهر أبريل لصفوف النقل

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تستكمل المدارس الأسبوع المقبل عقد امتحان شهر أبريل لصفوف النقل كأخر تقييم شهرى بالعام الدراسى الجارى، حيث بدأت المدارس أمس الأربعاء عقد تقييم الشهر لصفوف النقل من الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى العام.

وتستمر تقييمات الطلاب بصفوف النقل فى امتحان شهر أبريل حتى نهاية الشهر الجارى.

وأوضحت الوزارة أنه وفقا لتوزيع درجات التقييمات للطلاب فإن امتحان الشهر مخصص لها درجات تدخل ضمن أعمال السنة للطلاب حيث أن امتحان الشهر للصفوف من الثالث الابتدائي حتى السادس مخصص له 5 درجات بأعمال سنة، كما أشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة لتوزيع درجات التقييم للفصل الدراسي لطلاب للصفين الأول والثانى الإعدادى تكون بنسبة 100% لكل مادة دراسية واحدة أو نشاط تربوي واحد للصفين الأول والثاني الاعدادي على النحو التالي : امتحان الفصل الدراسي الواحد : 30 % واختبار شهري : 15 % واختبار شهري ثاني : 15 % والسلوك والمواظبة : 10% وكراس الواجب : 10% والاختبارات الأسبوعية : 20%.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى درجات اختبار الشهر لطلاب الثانوى العام بالصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن الفصل الدراسي الواحد تضمن اختبارين شهريين، وتم تقد امتحان سهر مارس الماضى خلال الأسابيع الماضية ، كما يستهدف اختبار شهر أبريل أجزاء المقرر التي يتم تدريسها بنسبة 15%،حيث يعقد الاختبار الثانى فى أبريل المقبل.