شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القومي للطفولة يشهد فعاليات أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوَي" بالأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

اختتم المجلس القومي للطفولة والأمومة فعاليات أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوَي" بحي الأسمرات، حيث استمرت الفعاليات على مدار 5 أيام تم خلالها تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والترفيهية للأطفال وأسرهم.

واوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوَي" حظيت برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي قرينة فخامة رئيس الجمهورية، وهو ما يعكس اهتمام سيادتها البالغ بقضايا دعم وتمكين الفتيات، مؤكدة أن المجلس يولي أهمية خاصة بمناطق الإسكان البديل ويحرص على تنفيذ أنشطة المبادرة بالعديد من المحافظات للوصول لأكبر عدد من المستهدفين.

وشهدت رئيسة المجلس عدد من الأنشطة التي تم تنفيذها كلقاء الأجيال، وأنشطة التعلم الرقمي، ودوائر الحكي بمشاركة عدد من الفتيات والفتيان والتي تناولت عدد من الموضوعات كالتعريف بخدمات خط النجدة 16000، وخطورة زواج الاطفال ، والتنمر، حقوق الطفل، كما استمعت إلى طموحات وتطلعات الأطفال، معربة عن سعادتها بمشاركة عدد كبير من الأطفال وأسرهم في هذه الأنشطة، كما تفقدت معرض الفنون والذي عكس مهارات الأطفال في مجال الرسم والمشغولات اليدوية.

ووجهت "السنباطي"، بضرورة التنسيق واتخاذ اللازم نحو تعليم الفتيات والأمهات بعض الحرف اليدوية التي تساهم في التمكين الاقتصادى للمرأة وزيادة مواردها الاقتصادية باعتبارها أنشطة مدرة للدخل والتي تساهم في تحسين المستوى المعيشي لأمهات الأطفال في مواجهة بعض الظواهر كزواج وعمل الأطفال وغيرها، مؤكدة أن الفترة القادمة سوف تشهد تعاون كبير بين المجلس وقصر ثقافة الأسمرات في تنفيذ دورات تدريبية على تلك الحرف للأمهات والفتيات.

وأشادت " السنباطى " بالتعاون المثمر بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة الثقافة ، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الشباب والرياضة، وهيئة قصور الثقافة، والذى ساهم في تحقيق هذه الفعاليات والهدف المرجو منها في نشر الوعى لدى الأمهات والأطفال بمنطقة الأسمرات والذي ساهم في رفع الوعي بحقوق الأطفال والتنشئة الصحية والنفسية لهم والتوعية بأهمية التواصل مع خط النجدة (16000) حال تعرض أي طفل لخطر أو انتهاك يمس حقوقه.

واختتمت الفعاليات بحفل غنائى فني قدمه كورال أطفال الأسمرات وشهد تقديم عدد من الأغنيات الوطنية وبعض العروض الفنية من الفرقة الاستعراضية لمدرسة تحيا مصر (1) ومسرحية تفاعليلة تحت عنوان "احنا أطفال مصر".

شارك فى الفعاليات أعضاء مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة (د.نور أسامة ، أ.عمر حجازى ، أ.ميراى نسيم) والسيدة ناتالى ماير نائب مدير اليونيسف للبرامج ، وأ.خضر كمال نائب مدير يونيسف للعمليات ودينا هيكل مدير قسم التواصل والتنمية المجتمعية بيونيسبف مصر والمهندس.حسن الغندور- مدير عام الدعم الفني لمناطق الإسكان البديل بمجلس الوزراء والمهندس عبد الله شينيشن رئيس حى الأسمرات ود.ابتهال العسلى مدير عام مديرية الثقافة بالقاهرة، ود.جيهان حسن المشرف العام للمشروع الثقافي لمناطق الإسكان البديل " جودة حياة " بوزارة الثقافة.