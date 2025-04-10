السعودية | رئيس “الغذاء والدواء” يلتقي رئيس المعهد الاتحادي الألماني لتقييم المخاطر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، رئيس المعهد الاتحادي الألماني لتقييم المخاطر (BfR) البروفسور أندريس هانسل.

وأكد الجانبان خلال اللقاء، الأدوار المحورية التي تقوم بها الجهات الرقابية في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال الإسهام في تطوير جودة المنتجات وتحسينها، بما يدعم مسيرة التقدّم ويرفع من كفاءة الأداء ضمن منظومة عمل تكاملية تُعزز من سلامة المنتجات.

وناقشا أهمية بناء منظومة رقابية متكاملة ترتكز على بيانات مرجعية موثوقة، واختبارات جودة دقيقة، وأطر تنظيمية واضحة، بما يسهم في رفع مستوى الاعتماد على المعلومات الرقابية، ويعزّز القدرة على التقييم الفعّال، والتعامل المبكر مع المخاطر، بما ينعكس إيجابًا على موثوقية المنتجات وسلامة الغذاء.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جدول الاجتماعات الثنائية التي تُعقد على هامش زيارة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء إلى جمهورية تشيلي، للمشاركة في المنتدى الدولي لرؤساء الجهات الرقابية على الغذاء (IHFAF).

كما عقد وفد الهيئة المشارك في الزيارة سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عددٍ من الجهات الرقابية النظيرة، شملت وكالة معايير الأغذية في المملكة المتحدة (FSA)، والوكالة التشيلية لسلامة الأغذية وجودتها (ACHIPIA)، ووزارة الصناعات الأولية النيوزيلندية (NZFS)، وهيئة السلامة الاقتصادية والغذائية البرتغالية (ASAE)؛ بهدف دعم أطر التعاون المشترك، وتعزيز العمل التكاملي مع الجهات الدولية المختصة، بما يخدم جودة وسلامة الغذاء.

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