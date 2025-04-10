السعودية | “ديوان المحاسبة” يُصدر العدد الثالث (المجلد الخامس) لمجلته العلمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أصدر الديوان العام للمحاسبة العدد الثالث (المجلد الخامس) لعام 1446هـ – 2024م لمجلة الديوان العام للمحاسبة، واحتوى على 170 صفحة، متضمنًا بحثين علميين فـي إطـار رؤيـة المجلـة المتمثلـة فـي الريـادة والتميـز فـي نشـر الدراسـات والأبحاث العلميـة الرصينـة الملتزمـة بأخلاقيات البحـث العلمـي فـي مجالات المحاسـبة والمراجعـة، والرقابـة علـى الأداء، والمجالات الأخرى ذات العلاقة مثل: (القانون، والإدارة، ونظم المعلومات، والعلوم السياسية).

وجاء البحث الأول تحت عنوان: أثــر المراجعــة الداخليــة علــى حمايــة المســتثمرين: (الــدور الوســيط لجــودة الإفصاح عــن الاستدامة) دراســة تطبيقيــة – للدكتور أحمد عبدالظاهر الورداني، والبحث الثاني تحت عنوان: أثـر تطبيـق أدوات إدارة الجـودة الشـاملة علـى كفـاءة الإنفاق لبرامـج التشـغيل والصيانـة بالتطبيـق علـى أمانـة منطقـة الجوف لـبسمة بنت بشير الشمري.

يذكر أن مجلة الديوان العام للمحاسبة هي مجلة علمية محكمة، دورية نصف سنوية، تصدر عن الديوان العام للمحاسبة في المملكة؛ بهدف إتاحة الفرصة للباحثين لنشر نتاجهم العلمي الرصين الملتزم بأخلاقيات البحث العلمي، والمنهجية العلمية الصحيحة، خصوصًا الدراسات والأبحاث ذات الطابع التطبيقي في مجالات المحاسبة والمراجعة، والرقابة على الأداء، والحوكمة، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتُوَزَّع للجهات ذات الاختصاص والاهتمام بمهنة المحاسبة والمراجعة؛ كالإدارات المالية في الجهات الحكومية، والهيئات المالية والرقابية، والمسؤولين الماليين في الشركات والبنوك، والمكاتب المحاسبية، والجامعات، وغيرها من الجهات المختصة أو المهتمة، وتُدْرَج المجلة في قواعد البيانات، ومحركات البحث العالمية.

ويمكن الاطلاع على شروط نشر الأعمال العلمية، وعلى النسخة الإلكترونية من المجلة من خلال الرابط التالي: https://www.gca.gov.sa/Pages/SingleMagazine.aspx?magazineID=11.

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