شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل جديدة فى السعودية بمرتبات تصل إلى 4000 ريال.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العمل، فتح باب التقديم لعدد من فرص العمل المتميزة للكوادر المصرية في إحدى الشركات الكبرى بالمملكة العربية السعودية، وذلك برواتب شهرية تصل إلى 4000 ريال سعودي، في تخصصات هندسية وفنية متنوعة.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الوظائف المتاحة يبلغ 7 فرص تشمل مجالات الهندسة الميكانيكية والكهربائية، بالإضافة إلى فنيين متخصصين في أنظمة الحريق والصيانة الإلكترونية والميكانيكية والسباكة، مؤكدًا أن الوزارة تواصل جهودها لتوفير فرص عمل لائقة بالخارج، في إطار خطتها لتوسيع مجالات التشغيل والتعاون مع أسواق العمل العربية والدولية.

التخصصات المطلوبة وشروط التقديم:

1. مهندس ميكانيكي

الراتب: 4000 ريال

الخبرة: من 5 إلى 8 سنوات

المؤهل: بكالوريوس هندسة ميكانيكية

الشروط: إجادة الإنجليزية – رخصة قيادة – خبرة في أنظمة مكافحة وإنذار الحريق – إعداد التقارير الفنية – السن لا يزيد عن 30 عامًا

2. مهندس كهربائي

الراتب: 4000 ريال

المؤهلات والشروط: كما في الوظيفة السابقة مع تخصص كهرباء

3. عدد 2 فني هندسة كهربائية

الراتب: 2500 ريال

المؤهل: دبلوم صناعي

الخبرة: 3-8 سنوات

الشروط: خبرة في أنظمة الإنذار وكاميرات المراقبة – صيانة دوائر كهربائية – السن لا يزيد عن 26 عامًا

4. فني أجهزة إلكترونية

الراتب: 2500 ريال

المؤهل: دبلوم صناعي

الشروط: كما في وظيفة الفني الكهربائي مع تركيز على البرمجة والصيانة

5. فني صيانة ميكانيكية

الراتب: 2500 ريال

المؤهل: دبلوم صناعي

الشروط: خبرة في أنظمة الإطفاء والمخططات والصيانة الدقيقة – السن لا يزيد عن 26 عامًا

6. سباك

الراتب: 2500 ريال

المؤهل: دبلوم صناعي

الشروط: خبرة في التركيبات والصيانة وشبكات الإطفاء – السن لا يزيد عن 26 عامًا



التقديم إلكترونيًا لمدة 5 أيام

أعلنت هبة أحمد، مدير إدارة التشغيل بوزارة العمل، أن التقديم للوظائف يبدأ من أمس الثلاثاء الموافق 22 مايو 2025، ويستمر حتى السبت 26 مايو، ويتم من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

وأكدت الوزارة، أن هذه الفرص تأتي ضمن جهودها لربط الباحثين عن العمل في مصر بأسواق العمل الخارجية، وتوفير فرص عمل لائقة تعكس المهارات والكفاءات المصرية في مختلف التخصصات.