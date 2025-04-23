أول حجاج إندونيسيا يصلون السعودية الأسبوع المقبل

ورغم أن الحج في حد ذاته يمكن أن يتم على مدى خمسة أو ستة أيام، فإن العديد من الحجاج يصلون مبكراً للاستفادة من هذه الفرصة التي تأتي مرة واحدة في العمر لأداء واجبهم الديني.
وقال مدير عام إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية، هلمان لطيف: "سيبدأ الحجاج الإندونيسيون المغادرة في الثاني من مايو، وستكون هذه أول دفعة لدينا".
وأضاف: "البعض منهم لا يزال في مرحلة تجهيز التأشيرات، لكننا متفائلون بأن تأشيراتهم ستصدر قبل مغادرتهم.. نأمل أن تسير رحلة الحج هذا العام بسلاسة، وأن يحظى حجاجنا برحلة مريحة وآمنة".
وترسل إندونيسيا، أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم، أكبر مجموعة من الحجاج كل عام لأداء الرحلة الروحانية.
ومن المقرر أن تنطلق أولى رحلات الحج من مدن جاكرتا وسورابايا وسولو، حيث سيتم تسهيل سفر الحجاج الإندونيسيين في إطار مبادرة طريق مكة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية.
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