القائمة الكاملة لجوائز مهرجان أفلام السعودية بدورته الـ 11

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أبريل 2025 08:58 مساءً - أُسدل الستار مساء اليوم الأربعاء على فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان أفلام السعودية، الذي تنظّمه جمعية السينما بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وبدعم من هيئة الأفلام، تحت شعار "قصص تُرى وتُروى"، شهد حفل الختام إعلان الجوائز.

جوائز مهرجان أفلام السعودية:

فئة الأفلام الوثائقية

تنويه خاص من لجنة التحكيم لفيلم عين السبعين

تنويه خاص من لجنة التحكيم لفيلم دينامو السوق

جائزة النخلة الذهبية للفيلم الخليجي الوثائقي: الجانب المظلم من اليابان

جائزة جبل طويق لأفضل فيلم عن مدينة سعودية: قرن المنازل

جائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي: عثمان في الفاتيكان

فئة الأفلام الروائية القصيرة

تنويه خاص من لجنة التحكيم لفيلم انصراف

جائزة النخلة الذهبية للفيلم الخليجي الروائي القصير: وهم (من سلطنة عمان)

جائزة عبد الله المحيسن للفيلم الأول: شرشورة

جائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير: ميرا ميرا ميرا

فئة الأفلام الروائية الطويلة

تنويه خاص من لجنة التحكيم لفيلم هوبال

تنويه خاص من لجنة التحكيم لفيلم ثقوب

تنويه خاص من لجنة التحكيم لفيلم سوار

جائزة النخلة الذهبية للفيلم الخليجي الروائي الطويل: أناشيد

جائزة النخلة الذهبية لأفضل تمثيل: مشعل المطيري عن فيلمي هوبال وثقوب

جائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل: سلمى وقمر للمخرجة عهد كامل

تفاصيل الدورة الـ 11 من مهرجان أفلام السعودية

يُذكر أن فعاليات الدورة الـ 11 من مهرجان أفلام السعودية أقيمت تحت شعار "قصص تُرى وتُروى"، وشهدت إقامة عدة فعاليات ومنها عروض للأفلام وندوات وجلسات ومن أبرزها: 131 برنامجاً وفعالية، 7 أيام سينمائية، 68 فيلماً سعودياً وخليجياً وعربياً ومن مختلف أنحاء العالم 12 فيلماً عرض أول، 36 عرضاً سعودياً و12 عرضاً خليجياً.

وشهدت دورة هذا العام أيضاً من المهرجان إقامة 4 ندوات ثقافية ومعرفية، 4 دروس متقدمة من خبراء محليين وعالميين، 3 جلسات توقيع كتب الموسوعة السعودية للسينما، 15 عضو لجنة التحكيم، 22 مشروعاً في سوق الإنتاج، 2 معمل تطوير السيناريو، 5 مسابقات.

كما شهد حفل افتتاح الدورة الـ 11 من مهرجان أفلام السعودية تكريم الفنان السعودي والشاعر إبراهيم الحساوي عن مسيرته الفنية.

ويأتي مهرجان "الأفلام السعودية" هذا العام استمرارًا لمسيرته في دعم صناعة السينما السعودية، وتقديم منصة تفاعلية تجمع المبدعين، وتتيح لهم عرض أعمالهم ومناقشتها ضمن بيئة مهنية ومفتوحة على الثقافات المتعددة.

اقرئي أيضاً: كل ما تريدون معرفته عن مهرجان أفلام السعودية الـ 11 .. الافتتاح اليوم

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»