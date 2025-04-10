ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا يوميا؟.. طبيب يخبرك الحقيقة كاملة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر البطاطا من الأغذية الغنية بالفوائد الصحية والضرورية للمحافظة على صحة الجسم بشكل عام، بالإضافة إلى أنها خيار ممتاز في الأنظمة الغذائية الخاصة بالرياضيين أو أولئك الذين يسعون للحفاظ على وزن صحي، فبشكل عام تعتبر البطاطا من أهم الأغذية التي تمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية، خصوصًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا أو رياضيًا.

ماذا يحدث عند تناول البطاطا يوميَا؟

وفي السطور التالية، يرصد «الوطن» ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا يوميًَا؟، بحسب ما ذكر الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية.

أبرز فوائد البطاطا للصحة:

1- أغنى مصادر البوتاسيوم

البطاطا من أفضل المصادر الطبيعية للبوتاسيوم، الذي يعزز صحة القلب والشرايين، ويساعد في تنظيم ضغط الدم.

2- خفض مستوى السكر في الدم

تساعد البطاطا على خفض مستوى السكر في الدم، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لمرضى السكري أو لمن يرغبون في الحفاظ على مستويات السكر الطبيعية.

3- غنية بفيتامين C والبيتا كاروتين

تعد البطاطا مصدرًا ممتازًا لفيتامين C والبيتا كاروتين، ما يعزز صحة الجلد ويساعد في تقوية جهاز المناعة.

4- مكافحة الأرق

تحتوي البطاطا على مكونات تساعد في تحسين النوم والتخفيف من الأرق.

5- تقوية المناعة

بالإضافة إلى احتوائها على فيتامين C، فإن البطاطا تساعد في تعزيز الجهاز المناعي، مما يحسن قدرة الجسم على محاربة الأمراض.

6- تحسين صحة الشعر والبشرة

غنى البطاطا بفيتامين A يعزز صحة الشعر والبشرة، مما يجعلها خيارًا رائعًا للجمال والصحة.

7- مضادات الأكسدة القوية

تعد البطاطا من أقوى مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتحسن الصحة العامة.

8- مكافحة السرطان

تساعد البطاطا في الوقاية من بعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والبروستاتا.

9- علاج فقر الدم والأنيميا

البطاطا تعد مصدرًا جيدًا للحديد، مما يساعد في علاج فقر الدم والأنيميا.

10- تحسين الجهاز الهضمي

بفضل احتوائها على الألياف، تعمل البطاطا على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتعزيز حركة الأمعاء.

11- مصادر غنية بالفيتامينات B

تحتوي البطاطا على حمض البانتوثينيك (فيتامين B5)، والبيريدوكسين (فيتامين B6)، والثيامين (فيتامين B1)، ما يعزز من وظائف الجسم الحيوية.

البطاطا في الدايت والرياضة

1- سعرات حرارية منخفضة

تحتوي البطاطا على 85 سعرًا حراريًا فقط لكل 100 جرام، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للدايت.

2- غنية بالبوتاسيوم

يساعد البوتاسيوم في التخلص من السوائل الزائدة في الجسم، ويسهم في تقليل الانتفاخات.

3- فيتامين C ومضادات الأكسدة

تساعد البطاطا في بناء العضلات واستشفائها سريعًا بعد التمرين بفضل محتواها الغني بفيتامين C ومضادات الأكسدة.

4- تحسين كفاءة الجهاز الهضم

تساهم البطاطا في تسريع عملية الهضم والتخلص من الطعام بشكل أسرع.