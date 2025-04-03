شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محطات مونوريل العاصمة الإدارية وموعد التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

اقتربت وزارة النقل من تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية، ومن المقرر تشغيل المرحلة الأولى لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية في يوليو القادم، من محطة المشير وحتى محطة مدينة العدالة في العاصمة الإدارية، حيث يجرى الآن تشغيل القطارات بشكل تجريبى بدون جمهور.

ويضم مشروع مونوريل شرق النيل 22 محطة، بالإضافة إلى مركز التحكم والسيطرة: محطة العدالة - مسجد مصر - الحي الحكومى - مدينة الفنون والثقافة - حي المال والأعمال - الحى R 2 - مسجد الفتاح العليم - بيت الوطن - جولدن سكوير - اللوتس - المستثمرين - النرجس - المستشفى الجوى - وان ناينتى - المشير طنطاوى - جيهان السادات - المشير أحمد إسماعيل - الحى السابع - جامعة الأزهر - هشام بركات - محطة استاد القاهرة.

ويتم تشغيل المرحلة الأولى لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية في يوليو القادم، وذلك من محطة المشير وحتى محطة مدينة العدالة في العاصمة الإدارية، حيث يجرى الآن تشغيل القطارات بشكل تجريبى بدون جمهور.

وأشهر ما يميز قطار مونوريل العاصمة الإدارية أنه يسير بدون سائق، ويتم التحكم به من خلال وحدة التحكم المركزية الموجودة بالعاصمة الإدارية، كما أن القطار مدعم بالكاميرات داخلية وخارجية، وأجهزة الاستشعار وغيرها من عناصر الأمان، بالإضافة إلى وسائل للتحدث مع غرفة التحكم عن بعد ومنظومة لرصد الحرائق والأدخنة بكل عربة.

ويمتد المشروع من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى مركز السيطرة والتحكم لمشروع المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).

ويبلغ الطول الإجمالى لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة ويتكون قطار المونوريل ‏من 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.