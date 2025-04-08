شكرا لقرائتكم خبر عن الجرام يخسر 55 جنيها فى الأسواق.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة الذهب تطورات سوق الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 بعد خسائر بأكثر من 55 جنيها في التعاملات أمس وسط تغيرات ملحوظة في مؤشر الذهب العالمي.

سعر الذهب في مصر اليوم

-عيار 24 يسجل 4988.57 جنيهًا

-عيار 21 يسجل 4365.00 جنيهًا

عيار 18 يسجل 3741 جنيها

عيار 14 يسجل 2911 جنيهًا

الجنيه الذهب 34880 جنيها.

سوق الذهب العالمي

خلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب بنسبة 1.5% لينخفض يوم الجمعة الماضية بأكثر من 3% وذلك بالرغم من تسجيله أعلى مستوى تاريخي عند 3167 دولار للأونصة.

السبب الرئيسي في انخفاض أسعار الذهب هو الخسائر الكبيرة التي تكبدتها أسواق الأسهم العالمية، والتي دفعت المستثمرين حول العالم إلى بيع الذهب وغيره من السلع بهدف تغطية الخسائر في الأسواق الأخرى وعلى رأسها خسائر أسواق الأسهم.

جاءت هذه المخاوف بعد اعلان الرئيس الأمريكي عن موجة جديدة من الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10% طالت جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لتصل إلى 49% على سلع بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي.

أدى هذا إلى خسارة ما يقرب من 6 تريليونات دولار من قيمة الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي، وتسبب في انخفاض مؤشر نيكي الياباني بنحو 9% أمس الاثنين.

و أثارت هذه الخطوة قلق الأسواق العالمية لترد الصين بفرض رسوم جمركية بنسبة 34% على مجموعة واسعة من الواردات الأمريكية، وأبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لرد منسق. لتؤجج الحرب التجارية المتصاعدة المخاوف من تباطؤ حاد في النمو العالمي.

رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لركود اقتصادي في عام 2025 إلى 45% مقارنة بـ 35% قبل أسبوع واحد فقط، بينما رفع بنك جي بي مورغان تقديراته لاحتمالية حدوث ركود عالمي هذا العام إلى 60% مقارنة بـ 40% سابقًا.