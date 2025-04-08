شكرا لقرائتكم خبر عن تصدير 80 ألف طن من الطماطم و70 ألف طن بصل طازج بـ57 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

صدرت الشركات المصرية نحو 80 ألف طن من الطماطم و 70 ألف طن من البصل الطازج خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى يناير 2025، بقيمة إجمالية بلغت 57 مليون دولار، حيث تم تصدير الطماطم بقيمة 33 مليون دولار، في حين تم تصدير البصل الطازج بقيمة 24 مليون دولار.

وأوضح بيانات رسمية أن تصدير الطماطم والبصل يساهم بشكل كبير في تعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية، خاصة في الأسواق الأوروبية والعربية التي تشهد طلبًا متزايدًا على هذه المنتجات الزراعية. كما أن جودة الطماطم والبصل المصري أسهمت في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية.

وأكدت أن هذه الصادرات تأتي في إطار الاستراتيجية التصديرية لمصر التي تهدف إلى زيادة الإيرادات الدولارية من خلال فتح أسواق جديدة وتوسيع حصة المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية. كما أن الزراعة الحديثة و*تحسين عمليات التعبئة والتغليف* ساعدت في تلبية معايير الجودة العالمية التي تشترطها الأسواق الدولية.

أشارت إلى أن تصدير الطماطم والبصل يساهم أيضًا في تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال توفير العملة الأجنبية وزيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي.

كما أكدت على أهمية استمرار تطوير الإنتاج الزراعي لضمان زيادة حجم الصادرات الزراعية في المستقبل.

