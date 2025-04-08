شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 8-4-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالثلاثاء، 08 أبريل 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 8-4-2025 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:07 ص
موعد صلاة الظهر 11:57 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:18 م
موعد صلاة العشاء 7:38
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:10 ص
موعد صلاة الظهر 12:02
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:24 م
موعد صلاة العشاء 7:45 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:02
موعد صلاة الظهر 11:53 م
موعد صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:14 م
موعد صلاة العشاء 7:35 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:58
وقت صلاة الظهر 11:45
موعد صلاة العصر 3:16 م
وقت صلاة المغرب 6:04 م
وقت صلاة العشاء 7:22 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:10 ص
موعد صلاة الظهر 11:50 ص
موعد صلاة العصر 18: 3
موعد صلاة المغرب 6:07 م
موعد صلاة العشاء 7:22
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز