شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل محافظ جنوب سيناء للتهنئة بعيد القيامة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، محافظ جنوب سيناء اللواء دكتور خالد مبارك، بحضور الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية.

ورحب قداسة البابا بضيفه معربًا عن تقديره لسيناء، باعتبارها إحدى البقع المباركة من أرض مصر حيث تجلى فيها الله، على جبل موسى.

ومن جهته عبر المحافظ عن تقديره العميق للدور الوطني الذي يقوم به قداسة البابا تواضروس، مؤكّدًا أن الكنيسة المصرية ستظل دائمًا أحد أهم دعائم الوحدة الوطنية والتعايش في مصر، بما تحمله من رسالة محبة وسلام.

وزار الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء اليوم الخميس، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك بمشاركة وفد رفيع المستوى من قيادات ورموز الطائفة الإنجيلية في مصر.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن سعادته بلقاء قداسة البابا، قائلاً: "نحمل في قلوبنا مشاعر الفرح والمحبة الصادقة في هذا اللقاء، ونعبر عن امتناننا العميق لمحبتكم وتواضعكم، فهما نعمة كبيرة نشكر الله من أجلهما. قداستكم تمثلون رمزًا دينيًا ووطنيًا يحمل رسالة المحبة في مصر والعالم. لقاءنا اليوم يعكس عمق الروابط التي تجمعنا."

من جانبه، رحب قداسة البابا تواضروس الثاني بالدكتور القس أندريه زكي والوفد المرافق له، قائلاً: "محبة الدكتور أندريه زكي كبيرة وصادقة، ونحن نُقدّر حرصه الدائم على لقائنا في جميع المناسبات. هذه اللقاءات تعكس روح الشركة الحقيقية، وتجسد المحبة المتبادلة بيننا".



وأضاف قداسته: "في كل عام نحتفل بعيد القيامة المجيد، حيث نتأمل في عطايا الله لنا: المحبة، والنعمة، والشركة. ونتذكر أن مسيحيتنا وُلدت من السماء، ومحبة السيد المسيح تحتضننا جميعًا. لقد قام المسيح من أجلنا، ليمنحنا حياة جديدة ورجاءً ثابتًا".