شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: حى الحسين فى مصر أقدم من دول كبرى فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، إنّ حي الحسين في مصر أقدم من دول كبرى في العالم، مشيرًا، إلى أنّ مصر تعبر عن عراقة وتحظى بثقة دولية كبيرة وتمتلك قدرات هائلة، وذلك خلال تعليقه على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر.



وأضاف القصاص، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن مصر قادرة على أن تكون قوة رشيدة قادرة على أن تفرق بين الحرب والسلم والحديث عن مسارات سياسية وأن تضغط على كل الأطراف.



وتابع: "الأطراف التي كانت تزايد على مصر في بداية الأزمة وفي كل فترة خرست تماما في هذه الأثناء، ومصر تؤكد دائما على رفض التدخل الخارجي، لأن الاعتماد على الغير يُفسد دائما".



وذكر، أن الحرب الراهنة تحول كبير جدا في الإقليم كله، مشددًا، على أن الموقف المصري حذر من الرهان على أي طرف من خارج الإقليم أو قوى يمكن أن تبيع الفلسطينيين أو تدخلهم في صفقات، وأن يسمح الشعب الفلسطيني الصوت الحقيقي الذي يدعمهم ويدعم وحدة الفلسطينيين.