شكرا لقرائتكم خبر عن بتحب مياه الطرشي.. أضرار ستجعلك تمتنع عن تناولها والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر المخللات من المقبلات التي يقبل عليها الكثير، ولكن لها الكثير من الأضرار خاصة إذا كان الإفراط في تناولها بكميات كبيرة هو ما يحرك محبيها.

أضرار تناول المخللات بكثرة

وفقًا لتقرير نشر في موقع لايف سترونج الطبي، فإن المخللات في حد ذاتها هي أطعمة مالحة منخفضة السعرات الحرارية والدهون، ولكنها قد تؤدي إلى الكثير من المشكلات الهضمية.

- الإصابة بالغازات المتكررة نظرًا لأنها تحتوي على الكوكو ريبيتاسين، وهي مركبات طبيعية تزيد من ظهور أعراض عسر الهضم والغازات والتقلصات.

- الشعور بالانتفاخات الشديدة في البطن نتيجة الغازات المحتبسة التي لم تخرج بعد من الجهاز الهضمي مما قد يؤدي إلى الشعور بالآلام البطنية الشديدة.

- زيادة حدة التجشؤ بكثرة نتيجة تناول مخللات.

- الشعور بالعطش الحاد والرغبة في تناول المزيد من المياه نتيجة النسبة العالية من الصوديوم.

- ارتفاع ضغط الدم دون شكل نتيجة نسبة الصوديوم والأملاح في المخللات.

- زيادة حدة الارتجاع الحمضي ومرض الجزر المعدي المريئي نتيجة تناول المخللات.

- الشعور بالغثيان أو القيء أو الرغبة فيهما بشكل كبير.

- اضطرابات هضمية حادة قد تتسبب في الإسهال.

عصير المخلل أو مياه طرشي

مياه الطرشي بشكل خاص قد يتناولها البعض للتعافي بعد ممارسة التمارين الرياضية أو للرغبة في إنقاص الوزن أو لعلاج للصداع أو للتخفيف من الشعور بالغثيان والقيء، ولكن هذه المنافع السابقة لا تمنع الأضرار التي قد تؤدي مياه المخلل لها منها:

- الانتفاخات والغازات وحرقة المعدة الحادة.

- تخزين المياه في الجسم

- اضطرابات الهضم الحادة.

نصائح للتغلب على تناول المخللات

- لا تتناول المخللات كاملة بل قطعها إلى شرائح وتناول شريحة أو اثنين على الأكثر.

- لا تفرط مطلقًا في تناول المخللات ولا تجعلها طبقًا أساسيًا في وجبتك.

- تناولها بين الحين والآخر في مدة متباعدة.

- اهتم بتناول الكثير من المياه لتعويض نسبة الملح الداخل للجسم.

- اهتم باستبدال المخلل بالكثير من المقبلات الصحية منها الباذنجان المسلوق والسلطات الخضراء.