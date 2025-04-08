شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشهد كسوف كلى للشمس فى حدث فلكى نادر.. تعرف على موعده والان مع تفاصيل الخبر

محبى الظواهر الفلكية وظواهر الكسوف والخسوف فى ترقب من الآن للحدث الفلكى الأهم فى هذا القرن، وهو كسوف الشمس الكلى فى 2 أغسطس 2027، حيث يكتسب هذا الحدث أهمية خاصة لأنه سوف يرى فى مصر.

وكشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الكسوف الشمسي الكلي الذي سيحدث في مصر يوم الاثنين الموافق 2 أغسطس عام 2027، هو أكثر أهم حدث أو ظاهرة فلكية ستشهدها مصر في هذا القرن.

وأضاف أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هذا الكسوف سيكون كسوفًا شمسيًا كليًا نادر الحدوث، حيث سيكون الأطول من نوعه في القرن الحادي والعشرين ، و يستمر لمدة تزيد عن ست دقائق وعشرون ثانية.

ولفت: سيترائى هذا الكسوف الكلي تحديدا في مدينة الأقصر ، حيث تكون الأقصر هي أفضل المواقع لمشاهدة هذا الكسوف ، ومن المتوقع أن يستمر فيها لمدة 6 دقائق و 23 ثانية.

كما سيترائى هذا الكسوف أيضا في أسيوط و واحة سيوة، كما سيكون الكسوف الكلي مرئي في جنوب إسبانيا بالإضافة إلى أجزاء من شمال إفريقيا والشرق الأوسط ، بالإضافة إلى الطرف الشمالي من القرن الأفريقي .

وأكد: يوفر الكسوف الكلي للشمس الفرصة لعلماء الفلك لدراسة سطح الشمس والهالة الشمسية ، ودراسة الاقتران مع القمر والمده الذي يقطعها القمر في المدار ، وهناك أيضا دراسات تتم على الغلاف الجوي أثناء الكسوف، ولذلك كلما طالت مدة الكسوف ذادت معه الاستفادة العلمية، كما تعتبر هذه الظاهرة أيضا جذب سياحي كبير حيث من المتوقع أن يجذب هذا الحدث الفلكي السياح من جميع أنحاء العالم إلى مصر.