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سفير السعودية في السودان يصل للخرطوم لأول مرة منذ اندلاع الحرب

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سفير السعودية في السودان يصل للخرطوم لأول مرة منذ اندلاع الحرب

وصل السفير السعودي في السودان علي بن حسن جعفر إلى الخرطوم لأول مرة منذ اندلاع الحرب، وأعلن في الوقت نفسه بدء العمل على إعادة تأهيل السفارة في الخرطوم.

تأتي هذه الخطوة عقب زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني إلى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إذ التقى حينها بولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير ، وبحثا مستجدات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار في السودان، وذلك في قصر الصفا في مكة المكرمة.

كما تؤكد السعودية موقفها الثابت تجاه دعم أمن السودان واستقراره، ووحدة أراضيه، كما دعت الرياض في وقت سابق الأطراف السودانية إلى تغليب مصلحة السودان على أي مصالح فئوية، وتجنيبه مخاطر الانقسام والفوضى.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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