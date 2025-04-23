سفير السعودية في السودان يصل للخرطوم لأول مرة منذ اندلاع الحرب

تأتي هذه الخطوة عقب زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني إلى السعودية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إذ التقى حينها بولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وبحثا مستجدات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار في السودان، وذلك في قصر الصفا في مكة المكرمة.
كما تؤكد السعودية موقفها الثابت تجاه دعم أمن السودان واستقراره، ووحدة أراضيه، كما دعت الرياض في وقت سابق الأطراف السودانية إلى تغليب مصلحة السودان على أي مصالح فئوية، وتجنيبه مخاطر الانقسام والفوضى.
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