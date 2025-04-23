السفارة السعودية في تركيا تحذر المواطنين

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها على منصة "إكس": "إِشارة إلى ما صدر من الجهات الرسمية في الجمهورية التركية بشأن الزلزال الذي وقع اليوم في بحر مرمرة، والذي شعر به سكان مدينة اسطنبول وبعض المناطق المجاورة".
وأضافت: "تأمل السفارة والقنصلية العامة من المواطنين الكرام المتواجدين في مدينة إسطنبول ضرورة أخذ الحيطة والحذر من أي ارتدادات قد تحدث نتيجة الزلزال".
وأكدت أهمية متابعة المواقع الحكومية الرسمية للحصول على المعلومات، واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية.
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