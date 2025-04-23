460 شكوى و61 بلاغا واردة للمحامين

قيد الإجراء
كشف تقرير الهيئة السعودية للمحامين لشهر مارس الماضي، تسجيل 460 شكوى، منها 102 شكوى واردة بـ22%، مقابل 329 شكاوى قيد الإجراء بـ72%، و3 شكاوى تمت إحالتها بـ1%، مقابل 26 شكوى تم حفظها بـ6%، وبلغ إجمالي البلاغات 61 بلاغًا واردا، والتي انخفضت 22% مقارنة بالشهر السابق، منها 42 بلاغًا قيد الإجراء بـ69%، و9 بلاغات تمت إحالتها بـ15%، و7 بلاغات واردة بـ11%، و3 بلاغات تم حفظها بـ5%.
معونات قضائية
بلغت طلبات معونة قضائية جديدة 348 طلبًا جديدًا بـ54%، مقابل 127 طلبًا تمت معالجتها بـ36%، و47 طلبًا قيد الدراسة بـ13.50%، وسجلت طلبات الدعم المهني الواردة 7 طلبات، من أصل 26 طلب دعم مهني، و16 طلبًا قيد الدراسة، وطلب وحيد تمت إحالته، مقابل طلبين اثنين تم حفظها بـ12%، وبلغت قضايا أتعاب واردة قضية وحيدة، و4 خطابات صادرة.
سجلات صادرة
بلغت سجلات منشأة قانونية صادرة 305 سجلات صادرة، مقابل 303 سجلات مكتملات برقم 700، و93 طلب إصدار جديداً لسجل منشأة، وسجل الأعضاء الأساسيون الجدد 593 عضوًا جديدًا، و40 عضوًا مهنيًا جديدًا، و42 عضوًا أكاديميًا جديدًا، و114 معتمدًا مهنيًا جديدًا، و127 متدربًا جديدًا للاعتماد العام، ومتدرب وحيد جديد للاعتماد المتخصص بالإقامة المميزة، وخدمة 246 متصلًا، وبلغ إجمالي المستفيدين من الدورات التدريبية 732 مستفيدًا، وإجمالي الساعات التدريبية 28 ساعات تدريبية.
شكاوى وبلاغات وقيد
460 شكوى تم التعامل معها
61 بلاغا تم التعامل معها
102 شكوى واردة
348 طلبات المعونة القضائية
329 شكوى قيد الإجراء
42 بلاغا قيد الإجراء
305 سجلات منشأة قانونية صادرة
593 عضوا أساسيا جديدا
40 عضوا مهنيا جديدا
28 ساعة تدريبية
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