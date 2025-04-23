ولي العهد⁩ يستقبل ملك الأردن

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، ملك الأردن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في جدة، وذلك في إطار زيارته للمملكة.

وبحث ولي العهد مع ملك الأردن مسائل العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال الديوان الملكي الأردني الهاشمي إن الطرفان عقدا لقاء في جدة، بحضور ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وتأتي زيارة الملك، بعد زيارة في فبراير الماضي، شارك فيها الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، في لقاء القمة المصغرة التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض، وحضرها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى جانب زعماء دول مجلس التعاون الخليجي.