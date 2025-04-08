شكرا لقرائتكم خبر عن أمين إعلام النواب: زيارة ماكرون لمصر تأتى فى وقت حاسم وسط تحديات متسارعة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر تمثل نقطة تحول هامة في مسار العلاقات بين القاهرة وباريس.

وأوضحت أن الزيارة تعكس التقدير المتبادل والرغبة المشتركة بين البلدين في تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، كما أشارت إلى أن الاستقبال الرسمي الذي تم في مطار القاهرة، بالإضافة إلى مراسم الاحتفاء في قصر الاتحادية، يعكس بوضوح الأهمية التي تحظى بها مصر في الساحة الإقليمية والدولية.

وأشارت النائبة هند رشاد إلى أن الزيارة تأتي في وقت حاسم تشهد فيه المنطقة تحديات متسارعة، مما يستدعي التنسيق والتعاون مع القوى الكبرى، وهذا ما يعكس حرص مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز استقرار المنطقة وتقوية دورها البارز على المستوى العالمي.

وفيما يتعلق بزيارة الرئيس ماكرون لمنطقة خان الخليلي مع الرئيس السيسي، أكدت النائبة هند رشاد أن هذا المشهد يحمل دلالات قوية على اهتمام القيادة المصرية بإظهار الوجه الثقافي والحضاري لمصر، وأوضحت أن هذه الزيارة تبعث برسالة هامة للعالم بأن مصر هي بلد آمن ويمثل نموذجاً للتنوع والانفتاح على الآخر، كما لفتت إلى أن هذه الزيارة تسهم في تعزيز القطاع السياحي في البلاد، وتؤكد أن الثقافة والتراث هما جزء من القوة الناعمة التي تمثلها مصر في علاقاتها الدولية.

وأضافت النائبة هند رشاد أن الزيارة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين مصر وفرنسا، لاسيما في مجالات الطاقة والتعليم ومكافحة الإرهاب. وأشادت بالعلاقات الراسخة والمتطورة بين البلدين، مشيرة إلى أن الزيارة إلى خان الخليلي والمتحف المصري الكبير ستكون من اللحظات البارزة التي ستظل عالقة في ذاكرة العلاقات الثنائية، ولها تأثير إيجابي على القطاع السياحي في مصر.

وأثنت النائبة هند رشاد على التنسيق القائم بين مصر وفرنسا بشأن الوضع الراهن في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالتصعيد العسكري في فلسطين، ودعت إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، معبرة عن تقديرها للتحركات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، كما دعت النائبة المجتمع الدولي إلى دعم الجهود المصرية الرامية إلى إطلاق مسار سياسي يفضي إلى إنهاء هذا الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل.