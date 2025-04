لمسة خاصة من شام الذهبي في حفل زفاف ليلى أحمد زاهر..هذا مافعلته

شام توثق لحظتها السعيدة برسالة أمل وتفاؤل

شام الذهبي توجه رسالة لـ ليلى أحمد زاهر: أجمل عروس

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أبريل 2025 08:52 صباحاً - أضافت، ابنة الفنانة أصالة نصري، لمسة خاصة على أجواءالذي أقيم مساء أمس الأربعاء باحدى المناطق الأثرية المميزة بمنطقة الأهرامات بمصر، حيث قررت أن تبتعد عن الحضور من المشاهير والنجوم الذين تواجدوا في حفل الزفاف، لتتخذ مكاناً هادئاً لتغني فيه بمفردها على أنغام أغنية "بنت أبويا" بأداء هاديء مفعم بالمشاعر، وليس ذلك فحسب بل نسقت أيضاً رقصتها مع إيقاع وكلمات الأغنية.وثقت شام الذهبي هذه اللحظة المميزة بفيديو شاركته عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”، مرفقاً بتعليق وجهت فيه رسالة إيجابية قالت من خلالها : جوا كل ضعف قوة وكل حزن فرحة... والحياة اختيار.. أنا اخترت أعيش، فحلوها ومرها... وشوف الحلو بكل التحديات... الله يحفظنا ويحفظ كل القلوب الطيبة العمر كله”. تلخّص كلماتها روح التفاؤل التي سادت الحفل والعلاقات الإنسانية التي تزيّن مناسبات الفرح".

كما حرصت أيضاً شام الذهبي، على مشاركة ليلى أحمد زاهر فرحتها، من خلال القيام بتهنئتها برسالة نشرتها عبر خاصية " الاستوري" التابعة لحسابها الرسمي على " انستغرام"، عبرت من خلالها عن مدى حبها والاعتزاز بالصداقة التي تجمعهما، وكتبت قائلة " most beautiful bride to my angel- إلى ملاكي أجمل عروس".

شام الذهبي في حفل زفاف ليلى أحمد زاهر - سكرين شوت من خاصية الاستوري التابعة لحسابها على انستغرام

لحظة مؤثرة

وشهد حفل الزفاف لحظة إنسانية مؤثرة، عندما لم تستطع العروس حبس دموعها وهي تحتضن والدها الفنان أحمد زاهر على أنغام أغنية بنت أبويا".ومع بداية موسيقى الأغنية وصوت صاحبتها الفنانة هنا يسري، بدأت المشاعر تتسلل إلى قلب "ليلى" خلال رقصة ثنائية مع والدها الفنان أحمد زاهر، وكأنها أحدثت صدى عميقا في وجدانها، لتندفع دموع الفرح في عينيها،ليعانقها والدها بحنان شديد أمام أنظار الحضور.