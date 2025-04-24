أنغام الجسمي ودموع الفرح:لحظات لا تنسى في حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

محاكاة للتاريخ

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إهداء موسيقي من القلب

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إشعال الأجواء بفقرات غنائية

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دموع الفرح

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توثيق اللحظات السعيدة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أبريل 2025 08:52 صباحاً - وسط عبق التاريخ ، احتفلت الفنانةبزفافها على المنتج والفنانفي موقع فريد أسفل هرم سقارة، وذلك بحضور الأهل والأصدقاء المقربين وعدد من نجوم الفن والإعلام والرياضة.اختار العروسان ساحة خاصة أسفل هرم سقارة لتكون مسرحاً لحفل زفافهما، حيث أضفت أضواء خافتة ولمسات من الشموع والنجف البلوري على جدران الحجر الرملي القديمة، و تزينت الطاولات بتنسيق أنيق من زهور الياسمين والورد الأبيض، ما أضفى جواً شاعرياً ودفئاً يليق بهذه المناسبة.في واحدة من أكثر لحظات الحفل رومانسية، فاجأ هشام جمال عروسه بنغمات خاصة من أغنية للمطرب حسين الجسمي، استهلها بكلمات شاعرية..خطوة ورا خطوة بنمشيها... دي اللحظة اللي أنا مستنيها، والارض اللي بتمشي فوقيها... مفيش فدك يا حبيبتي عليها".تصاعدت الأنغام مع تعبير الثنائي عن حبهما برقصة مميزة على وقع الألحان، وسط تصفيق الحضور ودموع الفرح التي غمرت عيون ليلى.أحيا النجم أحمد سعد الجزء الأول من الحفل، بعدد من أغانيه الشهيرة التي تفاعل معها العروسان والجمهور، حتى تبادل هشام جمال بعض المقاطع الغنائية معه على المسرحتلاه أداء رائع للمطرب محمد حماقي، الذي قدم باقة من أشهر أغنياته، فشهدت الساحة تفاعلاً كبيراً من المدعوين ورقصاً عفوياً أضفى حرارة وحيوية على الحفل.وتأتي اللحظة الأكثر تأثيراً وانسانية في الحفل، هى اللحظة التي بكت فيها العروسة ليلى أحمد زاهر بين أحضان والدها الفنان أحمد زاهر، أثنار رقصهما سوياً على أنغام أغنية "بنت أبويا"، حيث تنهدت العروس تأثراً وأجهشت بالبكاء في حضن والدها.يمكنكم قراءة ...أول تعليق من ليلى أحمد زاهر بعد عقد قرانها على هشام جمالووثق عدد من نجوم ومشاهير الوسط الفني ، لحظاتهم السعيدة في حفل الزفاف عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، ومن أبرزهم الفنانة لقاء سويدان، والتي شاركت متابعيها صورة من حفل الزفاف عبر صفحتها على " فيسبوك" ظهرت من خلالها برفقة عدد من النجوم منهم باسم سمرة، ومحمد ثروت، مروة عبد المنعم ، عمرو عبد العزيز، معلقة " فرح ليلي بنت اخويا أحمد زاهر".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».