السلطات الأمريكية تحرم ناشطا فلسطينيا من حضور ولادة طفله الأول

القاهرة - كتب محمد نسيم - لم يتمكن الناشط الفلسطيني محمود خليل المعتقل في الولايات المتحدة الأمريكية، من حضور ولادة طفله الأول، بسبب رفض سلطات الهجرة طلبه بالإفراج المؤقت.

وقالت زوجة خليل، نور عبد الله، في بيان خطي للأناضول، إن رفض طلب الإفراج كان "متعمدا".

وأوضحت أن رفض السلطات الأمريكية لطلب الإفراج المؤقت كان متعمدا ويعتبر بمثابة "عقاب لي ولابني المولود حديثا".

وفي 9 مارس/ آذار الماضي اعتقلت السلطات الأمريكية محمود خليل الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، تنديدا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة .

وألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأشيرات وإقامات قانونية لأكثر من ألف طالب دولي خلال شهر تقريبا بما في ذلك طلاب داعمين لفلسطين، حسبما أفادت وكالة "أسوشييتد برس"، الجمعة.

وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

المصدر : وكالات