شاهدوا: بكاء ليلى أحمد زاهر بين أحضان والدها بحفل زفافها 

ليلى أحمد زاهر تتأثر في حفل زفافها

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فقرات غنائية متنوعة

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أبريل 2025 08:52 صباحاً - شهدالذي أقيم مساء أمس الآربعاء باحدى الأماكن الأثرية بمصر، لحظة إنسانية مؤثرة، عندما لم تستطع العروس حبس دموعها وهي تحتضن والدها الفنان أحمد زاهر على أنغام أغنية".ومع بداية موسيقى الأغنية وصوت صاحبتها الفنانة هنا يسري، بدأت المشاعر تتسلل إلى قلب ليلى خلال رقصة ثنائية مع والدها الفنان أحمد زاهر، وكأنها أحدثت صدى عميقا في وجدانها، لتندفع دموع الفرح في عينيها،ليعانقها والدها بحنان شديد أمام أنظار الحضور.وعبر الحضور عن إعجابهم بهذه المشهد، باعتبارها تقدم صورة صادقة للحب بين بين الأب وابنته في مناسبة العمر.ولعل ما ميز حفل زفاف ليلى أحمد زاهر على المنتج والفنان هشام جمال، هى الفقرات الغنائية المتنوعة والتي أشعلت حماس الحضور من مشاهير الوسط الفني والإعلامي والرياضي، إذ شارك فيها الفنان أحمد سعد الذي قدم باقة متنوعة من أغانيه التي غلب عليها الدعابة وخفة الدم مثل "مبروك يابن المحظوظة" وآغاني آخرى مثل " اختياراتي" والتي قام بـ استبدال احدى كلماتها فبدل من أن يقول " اختياراتي مدمرة حاتي" جعلها " مظبطة حياتي" حتى تتناسب مع الأجواء الرومانسية التي خيمت على أجواء حفل الزفاف.كما شارك أيضاً الفنان محمد حماقي هو الآخر إذ قدم عدد من أغانيه الرومانسية حتى تتماشي مع أجواء حفل الزفاف المبهجة.و اختار العروسان ساحة خاصة أسفل هرم سقارة لتكون مسرحاً لحفل زفافهما، حيث أضفت أضواء خافتة ولمسات من الشموع والنجف البلوري على جدران الحجر الرملي القديمة، و تزينت الطاولات بتنسيق أنيق من زهور الياسمين والورد الأبيض، ما أضفى جواً شاعرياً ودفئاً يليق بهذه المناسبة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».