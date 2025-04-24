المشاهير يحتفلون بزفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال : رسائل حب

محمد ثروت يبارك لهشام وليلى: أجمل عريس وأجمل عرسة

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أمنية محمد جمعة

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فرحة داليا مصطفى

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لحظة خاصة

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أبريل 2025 08:52 صباحاً - شهد مساء أمس الأربعاء واحدًا من أجمل الاحتفالات في الوسط الفني المصري، حيث احتفلت الفنانةبزفافها علىفي موقع أثري ساحر بمنطقة الأهرامات، وتوافد إلى الحفل عدد كبير من نجوم ومشاهير الصف الأول، الذين لم يكتفوا بالحضور بل توجهوا إلى صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي ليتشاركوا مع جمهورهم أجواء الفرح عبر صور وفيديوهات ورسائل تحمل أمنياتهم الصادقة للعروسين وسط مشاعر دافئة وأجواء احتفالية فريدة.تقدم الفنانبالتهنئة للعريس هشام جمال والعروس ليلى أحمد زاهر بمناسبة زفافهما، عبر منشور على صفحته الرسمية في "إنستغرام" رافقه بصور من حفل الزفاف، وكتب "ثروت" قائلاً" ربنا يفرح قلبك يا حبيبي ويسعد أوقاتك، أحلى عريس وأجمل عروسة، ربنا يسعدكم ويديم المودة والمحبة ويجمع بينكم في خيروأضاف ثروت في رسالته تحيةً لأصدقاءه وزملائه، الذين تواجدوا برفقته في حفل الزفاف.." “أحلى ليلة لكل صحابي وزمايلي... اللي شوفتهم النهارده كانوا حلوين ومنورين كلكم... كوكبة فنية في سماء الفن".الفنان محمد جمعة هو الآخر، حرص على تهنئة العريس هشام جمال والعروسبمناسبة زفافهما، وجاء ذلك من خلال منشورعلى حسابه في "إنستغرام" رافقه مجموعة صور من حفل الزفاف، ظهر فيها إلى جانب النجوم عمرو القاضي وأحمد صفوت. وكتب جمعة معلقًا"أصدقاء العمر وفرحة العمر... فرح ليلى زاهر وهشام جمال"اختتم "جمعة" تهنئته بدعاء للعروسين، متمنيًا لهما دوام السعادة والمودة في حياتهما الزوجية المقبلة، فيما نال المنشور تفاعلاً واسعًا من متابعيه الذين أثنوا على جمال الاحتفال وحضور نجوم الفن.كما عبرت النجمة، عن سعادتها بحفل زفاف الثنائي ليلى وهشام، وكان ذلك جلياً عندما شاركت متابعيها مقطع فيديو من حفل الزفاف ظهر من خلاله الفنان أحمد سعد وهو يغني وسط أجواء مبهجة وحماسية، معلقة " فرح ليلى وهشام" وتأكيداً على فرحتها للعروسين أضافت لتعليقها رسوم تعبيرية على هيئة قلوب حمراء.أما الكاتب والسيناريست محمد سيد بشير، قدم تهنئة مختلفة، إذ وقع اختياره على والدة العروس، حيث التقط معاها صورة في حفل الزفاف ، وحرصاً منه على توثيقها نشرها على صفحته بـ " انستغرام"، وكتب قائلاً " أم العروسة".ووجد منشور "بشير" تفاعلاً كبيراً من قبل عدد من النجمات، منهم وفاء عامر التي وصفة هدى زاهر بـ " القمر، والفنانة هاجر الشرنوبي والتي تمنت له بالزواج في وقت قريب.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»