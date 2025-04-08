شكرا لقرائتكم خبر عن الطب البيطرى: السعار يصيب جميع الثدييات وأكثر شيوعا فى الكلاب والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن "داء السعار" مرض فيروسى يصيب جميع الثدييات وأكثر شيوعا فى الكلاب و الفيروس يعيش فى لعاب الحيوانات المصابة، موضحًا فيروس يتواجد بين مجموعة من الحيوانات البرية بشكل مستمر "الشكل الوبائى المستوطن " وتلك الحيوانات تعد المصدر الاساسى لإنتشار المرض بين الحيوانات بعضها البعض أو بين الحيوانات والإنسان.

أضاف شاهين أن هذه المجموعة تضم " الذئاب والثعالب والكلاب والقطط البرية والوشق" وحتى الوطاويط "الخفافيش " وتنقل المرض أيضا الحيوانات الأليفة مثل الكلاب المنزلية والكلاب الضالة والقطط وكل المواشى "الحمير والجمال والاغنام والبقر والخيول".

أوضح شاهين أنه فى بعض الحالات قد تنتقل العدوى من الحيوان المصاب إلى الإنسان المخالط أو الطبيب البيطرى الذى يفحص هذا الحيوان وذلك بسبب وجود الفيروس فى لعاب الحيوان المصاب قبل ظهور الأعراض الاكلينيكية بحوالى 5 أيام اذا كان هذا الشخص المخالط يعانى من وجود جرح حديث فى اليد أثناء فحص الفم ومن الملاحظ أن الفيروس يتواجد فى ألبان الحيوانات المصابة لو كانت حيوانات مدرة للألبان غير أن انتشاره عبر هذا الطريق لم يتاكد بعد.

وأشار شاهين إلى أن مصدر الإصابة يصيب جسم حيوان أو أى إنسان سليم بعد العقر أو لعق أو عمل خدوش أو جروح، والتعامل مع أجسام عليها إفرازات الحيوان المصاب، وتختلف مدة حضانة المرض من 10 غلى 15 يومًا، مشيرًا إلى أن أنواع المرض "عصبى – صامت" وتكون أعراضه عبارة عن "صعوبة فى البلغ - ضعف عام – حمى- خوف من الماء والهواء- فقدان الشهية- حالة هياج".