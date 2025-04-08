بطولة إنكلترا: نيوكاسل يواصل صحوته ويزيد محن ليستر سيتي

الرياص - اسماء السيد - لندن : واصل نيوكاسل صحوته وزاد محن مضيفه ليستر سيتي عندما تغلب عليه 3 0 الإثنين في ختام المرحلة الحادية والثلاثين من بطولة إنكلترا لكرة القدم.

وحسم نيوكاسل فوزه الثالث تواليا والسادس عشر هذا الموسم في الشوط الاول بتسجيله الاهداف الثلاثة بواسطة جايكوب مورفي (2 و11) وهارفي بارنز (34).

وعزز نيوكاسل، المنتشي بتتويجه بلقب كأس الرابطة على حساب ليفربول وهو الاول له منذ 56 عاما، حظوظه في المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة الى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما ارتقى الى المركز الخامس برصيد 53 نقطة بفارق الاهداف خلف تشلسي الرابع والذي سقط في فخ التعادل أمام مضيفه برنتفورد سلبا السبت.

واستغل نيوكاسل أيضا تعثر مانشستر سيتي حامل اللقب في الاعوام الاربعة الاخيرة مع جاره ومضيفه مانشستر يونايتد 0 0 الأحد، فتقدم عليه بفارق نقطة واحدة منتزعا منه المركز الخامس.

في المقابل، مني ليستر سيتي بقيادة مدربه الهولندي رود فان نيستلروي بخسارته الثامنة تواليا من دون تسجيل اي هدف والثانية والعشرين هذا الموسم فتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الاخير وبات التحاقه بساوثمبتون صاحب المركز الاخير الى المستوى الثاني (تشامبونشيب) مسألة وقت فقط.

واستلم فان نيستلروي تدريب ليستر سيتي، بطل الدوري عام 2016، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد فترة قضاها مدربًا مؤقتًا لمانشستر يونايتد، لكن النتائج تراجعت بشكل كبير بعد بداية مشجعة.