شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح خدمة "Find My" أخيرًا في كوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت آبل عن تفعيل ميزة "Find My" في كوريا الجنوبية، وذلك وفقًا لإعلان الشركة الذي ترجمه موقع Apple Insider، ويأتي هذا بعد سنوات من المطالبات العامة التي غابت خلالها أداة البحث عن المواقع عن البلاد، ويُعدّ هذا الحذف غريبًا للغاية، خاصةً مع بيع آبل لأجهزة AirTags في جميع أنحاء المنطقة، فبدون "Find My"، تصبح هذه الأجهزة مجرد ثقالات ورق على شكل قرص.

ولم تُصرّح الشركة صراحةً عن سبب تقييد الوصول إلى خدمة "Find My" في كوريا الجنوبية، ولكن يبدو أن السبب يعود إلى قوانين محلية كان من الممكن أن تسمح للحكومة بالوصول إلى بيانات الموقع، وظهرت الخدمة لأول مرة خلال اختبار تجريبي لنظام iOS 18.4، ولكن التحديث الرسمي للبرنامج يجعلها متاحة للجميع في البلاد، وتعمل خدمة "Find My" منذ فترة طويلة في المناطق النائية في كوريا الجنوبية مثل باينغنيونغدو وأولونغدو.

وقال ديفيد دورن، المدير الأول لمنتجات خدمات آبل، في بيان على الموقع الإلكتروني المحلي للشركة: "تُعد خدمة "العثور على جهازي" أداةً مهمةً تُمكّن المستخدمين من تحديد موقع أغلى ما لديهم، مثل الأصدقاء والعائلة والممتلكات الشخصية، ويسعدني جدًا أن أتمكن من تقديم هذه الميزة في كوريا".

وأُطلقت النسخة الحديثة من خدمة "العثور على جهازي" في الولايات المتحدة عام 2019 كجزء من نظام التشغيل iOS 13، ومع ذلك، يعود تاريخ هذه الأداة في الواقع إلى خدمة "العثور على جهازي" التي انطلقت عام 2010، وقد وسّعت آبل مؤخرًا نطاق هذه الميزة لتتيح للمستخدمين مشاركة موقع أي غرض مفقود مع آخرين على الشبكة، يُعد هذا مفيدًا عند التفاوض على إعادة غرض مفقود مع شخص غريب.