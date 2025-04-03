شكرا لقرائتكم خبر عن حساسية الربيع.. نصائح لتجنب الإصابة بها والان مع تفاصيل الخبر

حساسية الربيع أو حمى القش، تحدث بسبب التعرض لحبوب اللقاح المنتشرة فى الهواء خلال هذا الفصل، وخلال هذا التقرير نستعرض بعض النصائح لتقليل فرص الإصابة بها، وفقا لموقع verywellhealth.

1. تجنب التعرض لحبوب اللقاح

تجنب الخروج في الصباح الباكر حيث يكون تركيز حبوب اللقاح في الهواء مرتفعًا.

حاول البقاء في الأماكن المغلقة خلال أيام الرياح القوية.

ارتدِ نظارات شمسية لحماية عينيك من حبوب اللقاح.

2. الحفاظ على نظافة الجسم والملابس

اغسل وجهك ويديك جيدًا بعد العودة إلى المنزل.

استحم وغيّر ملابسك فور دخولك المنزل لتجنب نقل حبوب اللقاح إلى الأثاث والفراش.

لا تنشر الملابس المغسولة في الهواء الطلق، حيث يمكن أن تلتقط حبوب اللقاح.

3. تحسين بيئة المنزل

أغلق النوافذ والأبواب خلال موسم الربيع، خصوصًا في الصباح والمساء.

استخدم فلاتر الهواء أو جهاز تنقية الهواء لتقليل حبوب اللقاح في المنزل.

امسح الأرضيات بانتظام بالماء بدلًا من الكنس الجاف الذي يثير الغبار.

4. تجنب المحفزات الأخرى

قلل من التعرض للغبار، العطور القوية، ودخان السجائر، لأنها قد تزيد من تهيج الحساسية.

تناول أطعمة غنية بفيتامين C وأوميجا-3، لأنها تساعد في تقليل الالتهابات والحساسية.

5. استخدام الأدوية عند الحاجة

يمكن استخدام مضادات الهيستامين أو بخاخات الأنف المضادة للحساسية بعد استشارة الطبيب.

إذا كنت تعاني من حساسية شديدة، استشر الطبيب حول إمكانية أخذ حقن الحساسية (العلاج المناعي).

6. تقوية المناعة

شرب الكثير من الماء يساعد في تخفيف احتقان الأنف.

ممارسة الرياضة بانتظام وتقليل التوتر يحسنان مقاومة الجسم للحساسية.