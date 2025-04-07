شكرا لقرائتكم خبر عن فى سابقة خطيرة.. الاحتلال يضع أقفالا على جميع أبواب غرف الحرم الإبراهيمى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى وضعت أقفالا على جميع أبواب غرف الحرم الإبراهيمى، كباب مقام سيدنا يوسف عليه السلام، وباب غرفة "المبخرة"، وباب غرفة الأذان، وباب غرفة السدنة فى القسم المغتصب.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الاثنين، أن ما قام به الاحتلال خطوة خطيرة تهدف إلى المسّ بشكل واضح بسيادة الوزارة على الحرم الإبراهيمي الشريف بأروقته وساحاته وغرفه، والأبواب الداخلية والخارجية فيه.

وأضافت أن هذا أمر يقتضي وقفة جدية من المجتمع الدولي تضع هذا الاحتلال الظالم أمام مسؤولياته بحماية الأماكن الدينية، وعدم الاعتداء عليها وليس محاولة السيطرة عليها وسرقتها، خاصة في ظل اعتداءاته التي تهدف، تدريجيا، وبشكل ممنهج لتحويل الحرم لكنيس يهودي تمارس فيه صلواتهم التلمودية.

من جانبه، أكد مدير الحرم الإبراهيمي الشيخ معتز أبو سنينه، أن جميع المقامات والأروقة في الحرم تعود ملكية مفاتيحها للأوقاف الإسلامية وهي صاحبة السيادة والولاية القانونية عليها، وهذا يعد اعتداء سافرا خطيرا على قدسية هذه الأماكن التي لا يجوز بأي حق ولا بأي شكل المساس بها.