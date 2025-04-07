شكرا لمتابعة خبر عن الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل سفير دولة الكويت لدى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أمس، سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح، وذلك في مقر إقامته بالرياض.

وفي بداية اللقاء قدّم السفير لمعاليه رسالة من معالي وزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا، تضمنت دعوة للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثالث بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، المزمع عقده في دولة الكويت يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025.

وأشاد الأمين العام خلال اللقاء بالجهود القيمة والكبيرة التي تبذلها دولة الكويت في دعم مسيرة مجلس التعاون، مؤكدًا أن ما تقوم به من مبادرات ومواقف بناءة تعكس حرصها الدائم على تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتحقيق تطلعات شعوب دول المجلس نحو مزيد من التكامل والتعاضد.

وبُحثت واستعرضت أوجه تعزيز الجهود المشتركة لمسيرة العمل الخليجي المشترك نحو مزيد من التضامن والتكامل في إطار المنظومة الخليجية، بما يترجم رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله-، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.