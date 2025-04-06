شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فوزى مديرا لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قرارًا بتعيين الدكتور محمد فوزي عبد المنعم مديرًا لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، في إطار خطة الوزارة لدعم الكفاءات الشابة وتطوير الأداء المؤسسي بالقطاعين الشبابي والرياضي على مستوى الجمهورية.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والنائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، قد شهدا توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والنقابة، بهدف الإسهام فى ضبط المشهد الإعلامي الرياضي، والمشاركة فى وضع السياسات العامة بشأن عدد من القضايا المطروحة، وفي مقدمتها قضايا الوعي، والتصدي للشائعات، والتعامل المهني مع وسائل التواصل الاجتماعي.

كما يتضمن البروتوكول مجالات التثقيف والتدريب، وإعداد كوادر شبابية مؤهلة للعمل في الحقل الإعلامي بمختلف تخصصاته، بما يسهم في تعزيز التواصل والتكامل بين الجانبين، وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات البشرية والفنية المتاحة لدى الطرفين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.