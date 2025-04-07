شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 10 فلسطينيين بينهم صحفى بقصف الاحتلال مناطق متفرقة من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 10 فلسطينيين على الأقل بينهم صحفى وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الاثنين، بأن طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلي قصفت خيمة للصحفيين قرب مستشفى مجمع ناصر الطبي في مدينة (خان يونس) ما أدى لاستشهاد صحفي وشاب فلسطيني وإصابة صحفيين آخرين بجروح مختلفة بعضها خطيرة.

وأضافت الوكالة أن الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلين غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين، كما استهدفت طائرات الاحتلال المسيرة مجموعة من الفلسطينيين في شارع وادي العرايس بحي الزيتون جنوب مدينة غزة؛ ما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين.

وأشارت إلى أن الاحتلال قصف أيضا شارع مسعود في منطقة الجرن شمال مدينة غزة؛ ما أدى لاستشهاد شاب فلسطيني، كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال على جباليا البلد شمال قطاع غزة.