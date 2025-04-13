تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف عن مواصفات Honor GT Pro مع أعلى سعة للذاكرة العشوائية ومساحة التخزين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن يتحدى هاتف Honor GT Pro الجديد أجهزة مثل RedMagic 10 Air من خلال مواصفاته العالية والمتطورة. وقد كشف المسرب الشهير Digital Chat Station عن بعض هذه المواصفات مسبقًا.

الهاتف سيأتي مع إصدار “Ultra” من الذاكرة العشوائية LPDDR5X الحديثة، ليتم دمجها مع شرائح التخزين الداخلية المعيارية UFS 4.1، التي تمثل أحدث التقنيات في هذا المجال.

كما يشير Digital Chat Station إلى أن GT Pro سيعتمد على قوة معالج Snapdragon 8 Elite الكاملة، وهو ما قد يعني أنه سيكون مزودًا بمعالج يعمل بتردد يصل إلى 4.47 جيجاهرتز، كما في هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra المتطور الذي يتجاوز سعره 1000 دولار.

من المتوقع أيضًا أن يأتي هاتف Honor GT Pro ببطارية كبيرة تدعم الشحن السريع بقدرة 90 واط، وهي أسرع من سلسلة Oppo Find X8s الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، يُقال إن الهاتف سيزود بسماعات مزدوجة كبيرة جدًا تمت ترقيتها، ومثبتة بشكل متناظر في إطار معدني جديد.

ووفقًا للتسريبات، سيتم تزويد الهاتف بإطار مسطح الحواف، كما يظهر في صورة حية تم تسريبها مؤخرًا، على الرغم من أن الصورة نفسها تشير إلى أن حواف الشاشة قد لا تكون مثالية.

يُعتقد أن GT Pro سيكون النسخة المخصصة للألعاب من سلسلة Honor Magic7، رغم أن الشاشة والكاميرات الأفضل قد تظل حصرية للطراز الأخير.

المصدر