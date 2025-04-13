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ارتفاع عدد قتلى القصف على سومي في أوكرانيا

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ارتفاع عدد قتلى القصف على سومي في أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - ارتفعت حصيلة قتلى القصف، الذي استهدف مدينة سومي في شمال شرق أوكرانيا اليوم الأحد، إلى 32 قتيلا وأكثر من 80 جريحا، وفقا لما أفادت به السلطات اليوم الأحد.
وأعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي
وأعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "بحلول الساعة 13,40 (10,40 ت غ) قتل 31 شخصا بينهم طفلان"، مشيرة إلى "إصابة 84 بجروح بينهم عشرة أطفال".
وذكرت الأجهزة أن عمليات الإغاثة تتواصل.
كانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 21 شخصا في القصف.
وأعلنت روسيا، الخميس، السيطرة على بلدة في منطقة سومي.
ووافقت أوكرانيا وروسيا على وقف الضربات على منشآت الطاقة الشهر الماضي لكن الجانبين يتبادلان الاتهامات بمخالفة هذا الاتفاق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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