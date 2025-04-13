شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. استشهاد 3 فلسطينيين في قصف خيمة للنازحين والان نبدء بالتفاصيل

شهداء قطاع غزة

الدمام - شريف احمد - استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف اليوم خيمة للنازحين داخل مدرسة تؤوي مئات العائلات النازحة في جباليا شمال قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الإندونيسي، بانتشال ثلاثة شهداء وعدد من المصابين، بعد قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في جباليا.ولفتت النظر لصعوبة إنقاذ الجرحى، في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق كل معابر قطاع غزة ومنع وصول إمدادات الغذاء والدواء للقطاع.وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 50,933 شهيدًا و116,045جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول 21 شهيدًا و64 جريحًا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.وأشارت إلى أن هناك آلاف الشهداء موجودون تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق متفرقة من القطاع.