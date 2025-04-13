تعليق رومانسي لافت من خطيب عبير الصغير يحدث تفاعلا واسعا

ميرنا وليد - بيروت - علق الشاب يوسف فرحات، خطيب الشيف والبلوغر اللبنانية عبير الصغير، على فيديو خطوبتهما بتعليق مؤثر أحدث تفاعلا واسعا.

ونشر يوسف عبر حسابه الرسمي، مقطع الفيديو الذي ظهر فيه وهو يتقدم لخطوبتها، وأرفقه بتعليق كتب فيه: "اللهم اجعلها لي كما أحب، واجعلني لها كما تحب، واجعلنا معاً لك كما تحب وترضى". ماأثار تفاعلا واسعا بين المتابعين، الذي اعربو عن إعجابهم بهذا الثنائي الجديد، كما تمنوا لهما السعادة في حياتهما.

وكانت عبير قد نشرت مقطع الفيديو نفسه عبر صفحتها الرسمية، وكتبت تعليقا رومانسيا على الفيديو قالت فيه: "جاءنا من نرتضي دينه وخلقه فرضينا"، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين.

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