الصين توجه نداء إلى أميركا بشأن الرسوم الجمركية

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت الصين، اليوم الأحد، الولايات المتحدة إلى "إلغاء" الرسوم الجمركية المتبادلة بشكل كامل، وذلك عقب قرار الولايات المتحدة الجمعة إعفاء السلع المتعلقة بالتكنولوجيا المتطورة منها.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، في بيان "نحث الولايات المتحدة على (...) اتخاذ خطوة كبيرة لتصحيح أخطائها وإلغاء الممارسة الخاطئة المتمثلة في فرض رسوم جمركية متبادلة بشكل كامل، والعودة إلى المسار الصحيح من الاحترام المتبادل".

وقالت الوزارة إن بكين تقيم تأثير قرار الإدارة الأميركية منح استثناءات للأجهزة الإلكترونية التي يأتي معظمها من الصين من الرسوم الجمركية ووصفت القرار بأنه مجرد "خطوة صغيرة".

وقررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منح استثناءات من الرسوم الجمركية للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من واردات الإلكترونيات التي يأتي معظمها من الصين.

فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية إضافية على المنتجات الصينية بنسبة بلغت 145%، مستثنيا بعض السلع.

وردت الصين برفع الرسوم الجمركية على السلع الأميركية من 84% إلى 125% اعتبارا من أمس السبت.

وأعلنت الصين الأربعاء أنها ستزيد رسومها الجمركية الانتقامية على المنتجات الأميركية إلى 84%، بدلا من 34% كما كان مقرراً.