الرئيس الصيني يبدأ جولة آسيوية

ابوظبي - سيف اليزيد - يبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ الاثنين، جولة في جنوب شرق آسيا ترمي إلى تعزيز العلاقات التجارية لبلاده.

وقالت وزارة الخارجية الصينية أن شي سيتوجه إلى فيتنام وماليزيا وكمبوديا للقاء نظرائه، في أولى زياراته الخارجية هذا العام.

وتمثل منطقة جنوب شرق آسيا وجهة رئيسية للصادرات الصينية، ففي العام الماضي، استوردت دول رابطة دول جنوب شرق آسيا سلعا بلغت قيمتها الإجمالية 586,5 مليار دولار، ما جعل هذه الكتلة الاقليمية في مقدمة المستوردين، بحسب بيانات الجمارك الصينية.

وتتصدر فيتنام هذه الدول مع 161,9 مليار دولار، تليها ماليزيا (101,5 مليار دولار).

ويختتم الرئيس الصيني جولته الخميس في كمبوديا.