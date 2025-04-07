شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم ميلاده.. يحيى الفخرانى يروي كواليس أزمة فيلم "للحب قصة أخيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير يحيى الفخراني، أحد أبرز نجوم الفن في مصر والعالم العربي، والذي قدم خلال مسيرته الحافلة عددًا ضخمًا من الأدوار المميزة في السينما والمسرح والتليفزيون، رسخ بها مكانته كأيقونة فنية استثنائية.

وفي مناسبة ميلاده، نعيد تسليط الضوء على حوار نادر جمعه بالكاتبة سكينة فؤاد، كشف فيه كواليس الأزمة التي أثارها مشهد القبلة في فيلم "للحب قصة أخيرة"، والذي أحدث ضجة كبيرة وقت عرضه.

وتحدث الفخراني خلال الحوار قائلاً: "افترض إن فيه قانون بيمنع القبلات في السينما، ساعتها لو المخرج أو الممثل خالفوا القانون يبقى فيه خطأ، لكن طول عمر السينما فيها مشاهد تقبيل، ولها سياق معروف ومقبول، ليه فيلم معين يتحاسب؟"

وأضاف: "أنا شفت إن المشهد ده مش خارج، ولا يتعارض مع الذوق العام في الوقت ده، فمفيش مبرر للهجوم"، كما تطرق إلى اللحظة التي شعر فيها بالقلق على أسرته بسبب ردود الفعل، قائلًا:"أول ما سمعت عن الاتهام، أول حاجة فكرت فيها كانت أولادي. ابني الصغير كان في مدرسة، وقلقت من فكرة إنه يسمع إن أبوه متهم في قضية آداب. لكن بعدها ارتحت لما عرفت إن أمه حتشرح له، اللي كان شاغلني فعلًا هو رأي الناس البسيطة اللي ممكن يصدقوا أي عنوان دون ما يعرفوا الحقيقة."