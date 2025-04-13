شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين حسام حسن وأبو ريدة الأسبوع المقبل لحسم مصير معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن جلسة مع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم؛ لحسم مصير معسكر المنتخب الأول في يونيو المقبل، حيث يسود مقترح بإلغاء المعسكر بسبب الغيابات التي يشهدها المنتخب.

وعزز المنتخب الوطنى صدارة جدول مجموعته في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقبلة برصيد 16 نقطة بعد فوزه على سيراليون بهدف مقابل لا شىء، ضمن فعاليات الجولة السادسة من دور المجموعات لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

‎ويغيب عن المعسكر عمر مرموش نظرا لمشاركته مع مانشستر سيتى فى بطولة كأس العالم للأندية، بينما ينضم الثنائى محمود تريزيجيه وحمدى فتحى للنادى الأهلى فى يونيو المقبل، ما يعنى غيابهما للمشاركة فى كأس العالم للأندية.



‎ويغيب أيضا عن المعسكر لاعبو الأهلى الدوليون بعد طلب وزير الرياضة من اتحاد الكرة وجهاز المنتخب حتى يتم السماح لهم بالمشاركة فى كأس العالم للأندية، وهم محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد هانى ورامى ربيعة وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية.

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كما لم يتحدد موقف محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسى من الانضمام للأهلى فى كأس العالم للأندية مع تردد أنباء حول إمكانية ضمه وكذلك مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسى، بالإضافة إلى أحمد سيد زيزو الذى يتردد أنباء قوية حول توقيعه للأهلى، وحال تأكد هذه الأنباء سيغيب عن المنتخب للمشاركة مع الأهلى فى كأس العالم للأندية.



‎ورغم كل هذه الغيابات، إلا أن حسام حسن لا يمانع إقامة المعسكر، حيث تقدم باقتراح لاتحاد الكرة بضم اللاعبين المتاحين للمنتخب فى هذه الفترة بجانب مجموعة من الوجوه الجديدة، على أن يخوض المنتخب مباراة مع أحد المنتخبات الأفريقية متوسطة المستوى لتحقيق استفادة فنية للمنتخب فى هذا التوقف وكسب عناصر جديدة وتوسيع القاعدة وهو ما لم يتم حسمه حتى الآن.