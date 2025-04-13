شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي يفسخ عقده بالتراضي مع سموحة.. والإعلان بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة ، فسخ عقده مع سموحة بالتراضي بين الطرفين بعد جلسة طارئة عقدها مع رئيس النادي قبل ساعات.

وكان سامي قد تلقي عرضين للرحيل لكنه أرجأ العرضين لنهاية الموسم، حيث قرر استكمال هذا الموسم مع الفريق احتراما لتعاقده مع إدارة النادي، قبل أن يتفق الطرفان على فسخ التعاقد بالتراضي.



وقرر مجلس إدارة نادي سموحة صرف قسط مالي لجميع فرق الدرجة الأولى، بما فيها الفريق الأول لكرة القدم، وذلك قبل إجازة عيد الفطر المبارك، في خطوة لدعم الاستقرار المالي وتحفيز اللاعبين.



يأتي هذا القرار في إطار حرص إدارة النادي على تحفيز الفرق المختلفة، وتوفير مناخ إيجابي للاعبين والجهاز الفني قبل استئناف المنافسات بعد العيد، ويعد هذا الإجراء تأكيدًا على التزام النادي بسداد مستحقات اللاعبين في مواعيدها، وتحفيزهم على تحقيق نتائج إيجابية في الفترة المقبلة.