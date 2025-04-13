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شكرا لقرائتكم خبر عن 35 مباراة جمعت الزمالك وحرس الحدود قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالأحد، 13 أبريل 2025 02:00 م
يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع حرس الحدود باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج بدوري نايل.
35 مباراة جمعت الزمالك وحرس الحدود حقق الفارس الأبيض 19 فوزا مقابل 9 انتصارات لحرس الحدود، فيما انتهت 7 لقاءات بالتعادل، وسجل الزمالك 57 هدفا وتلقت شباكه 38 هدفا من حرس الحدود.
المواجهة الأولى بينهما موسم 63 /64، فاز الزمالك (4 – 1) بالإسكندرية فى الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية وكان يطلق على حرس الحدود وقتها نادى السواحل، وسجل رباعية الزمالك نبيل نصير وعبده نصحى وفاروق السيد ومحمد شرشر.
انتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري.
ويبحث فريق الزمالك عن الفوز ومصالحة الجماهير الغاضبة بعد وداع كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث خسر الزمالك أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقى فى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، مودعاً البطولة، خلال المباراة التي خاضها الفريقان وانتهت بهزيمة الأبيض بهدف دون رد.
تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدوري في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.
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