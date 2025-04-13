سياسي إماراتي يعري عقدة الإخوان تجاه الإمارات

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من دبي: أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن عقدة الإخوان تجاه الإمارات ليست سوى عقدة التطرف أمام التسامح، والأيديولوجيا أمام التنمية، والعجز أمام الإنجاز، والفشل أمام النجاح.

وقال قرقاش في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "عقدة الإخوان تجاه الإمارات ليست سوى عقدة التطرف أمام التسامح، والأيديولوجيا أمام التنمية، والعجز أمام الإنجاز، والفشل أمام النجاح. قرن من الشعارات لم ينتج إلا الخراب، وما تبقى منهم صدى إعلامي ضعيف وساخط".

مضيفا :"المشاريع الناجحة تقاس قيمتها بازدهار المجتمعات وخدمة الشعوب".