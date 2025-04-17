ترامب يتراجع عن التصريح لإسرائيل بضرب إيران

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تراجع عن الضربة الإسرائيلية المخطط لها على المواقع النووية الإيرانية.

وأكدت الصحيفة الأربعاء نقلا عن مسؤولين في الإدارة وآخرين أن الرئيس ترامب تراجع عن ضربة تم التخطيط لها على مواقع نووية إيرانية لصالح التفاوض على اتفاق مع إيران للحد من برنامجها النووي.

من جانب آخر قالت تقارير إن إيران بدأت في تغيير موقفها بشأن الاتفاق النووي وتقلل من التفاؤل، وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن الحكومة لا تستطيع تحمل انتظار التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.

وبعد أسبوع من التفاؤل، يبدو أن إيران أقل تفاؤلاً بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة . وليس من الواضح ما إذا كان هذا رد فعل على تصريحات المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الأخيرة، أم محاولةً للتقليل من أهمية الجولة الثانية من المحادثات المتوقع عقدها قريبًا.

مشاكل إيران والمفاوضات

وقالت مهاجراني إن موقف الحكومة يتوافق مع موقف قائد الثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي الذي قال إن المشاكل الوطنية لا ينبغي ربطها بالمفاوضات، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.

وقللت من أهمية الاتفاق، وأشارت إلى أن ثماره ستستغرق بعض الوقت حتى تنعكس على الشعب. من الواضح أن إيران لا تريد أن يُعلّق الشعب آماله.

في غضون ذلك، أكد آية الله خامنئي،الثلاثاء، أن أياً من الشؤون الصناعية والاقتصادية والعمرانية والثقافية الإيرانية لا تعتمد بأي شكل من الأشكال على المحادثات مع الولايات المتحدة، وفقاً لوكالة إرنا.

خلال اجتماع مع كبار المسؤولين الحكوميين، صرّح خامنئي بأن المحادثات التي بدأت في عُمان "قد تُسفر عن نتائج وقد لا تُسفر عنها". على إيران أن تواصل مسيرتها في كل الأحوال. لذا، فإن إيران لا تُراهن بكل قوتها على هذا الخيار. وأضاف المرشد: "إيران ليست مُفرطة في التفاؤل ولا في التشاؤم". وتابع: "بالطبع، لدينا شكوك كبيرة تجاه الطرف الآخر، لكننا واثقون من قدراتنا".

رسالة إلى بوتن

في غضون ذلك، نقل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالةً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أن عراقجي سينقل رسالةً من قائد الثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته المقبلة إلى موسكو.

صرح عراقجي للصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء: "الغرض من زيارتي إلى روسيا هو نقل رسالة خطية من القائد إلى القيادة الروسية، والتي سيتم تسليمها خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين". تربط إيران وروسيا شراكة وثيقة. وقد زودت إيران روسيا بطائرات مسيرة استُخدمت ضد أوكرانيا.

الجيش الإيراني جاهز

في غضون ذلك، أكّد الجيش الإيراني والحرس الثوري قوتهما وقدرتهما على حماية مصالحهما من التهديدات. جاء ذلك ردًا على إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة.

أشاد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، بالتنسيق والتفاعل بين الجيش والحرس الثوري، خلال حديثه يوم الأربعاء في طهران بمناسبة يوم الجيش الوطني، الموافق 18 نيسان (ابريل)، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا). وأضاف: "إن الشراكة الاستراتيجية بين القوتين العسكريتين عززت القدرات الدفاعية للبلاد، وأحبطت محاولات أعداء إيران المناهضين لاستقلالها وتقدمها".