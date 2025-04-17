دوري أن بي ايه: هيرو يقود ميامي إلى الفوز على هوكس في الملحق

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : أرسل تايلر هيرو فريقه ميامي هيت إلى مواجهة فاصلة مع أتلانتا هوكس للتأهل إلى الدور الأول من الـ(بلاي أوف) في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، بتسجيله 38 نقطة في الفوز على شيكاغو بولز 109 90 الأربعاء ضمن الملحق.

وسيتأهل الفائز من مباراة ميامي وأتلانتا الجمعة إلى الدور الأول من تصفيات المنطقة الشرقية، حيث سيواجه المتصدر كليفلاند كافالييرز.

وقال هيرو لشبكة "ايه أس بي أن" بعد المباراة "دخلنا اللقاء بعقلية هجومية. حصلنا على بضعة أيام راحة منذ آخر مباراة، أنا وزملائي والجهاز الفني عملنا بجد، وها هي النتائج".

وأضاف "تبقّى لنا خطوة واحدة. لم ننهِ المهمة بعد، فقط من أجل دخول البلاي أوف. لا يزال الطريق طويلا؟ لدينا مجموعة من اللاعبين الذين يأتون يوميا للعمل بجد. الموسم لم يسر كما أردنا لكننا نتحسن باستمرار وهناك الكثير نتطلع إليه".

وحظيَ هيرو بدعم من أندرو ويغينز الذي سجل 20 نقطة، يما أضاف كل من بام أديبايو ودافيون ميتشل 15 نقطة.

أما في شيكاغو، فتصدّر الأسترالي جوش غيدي قائمة المسجلين بـ25 نقطة.

وهذا الانتصار الثالث تواليا الذي يُقصي فيه ميامي منافسه شيكاغو من ملحق البلاي إن.

وأنهى ميامي الموسم المنتظم في المركز العاشر في ترتيب المنطقة الشرقية، لكنه فرض سيطرته منذ البداية على المباراة ضد شيكاغو الذي بدا باهتا بشكل مفاجئ.

وكان هيرو نجم الربع الأول بتسجيله 16 نقطة من أول 8 محاولات، ليقود ميامي للتقدم 39 28 في ملعب "يونايتد سنتر" في شيكاغو.

وفي الربع الثاني واصل ميامي هيمنته بتسجيله 32 نقطة مقابل 19، ليتقدم في نهاية الشوط الأول بنتيجة 71 47، بينما بدا شيكاغو عاجزا عن مجاراة الهجوم القوي من منافسه.