شكرا لقرائتكم خبر عن جيجي حديد تتحدث عن معاناتها من حالة نادرة.. ما مرض هايشومتو والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد مؤخرًا عن معاناتها منذ سنوات من مرض يسمى هاشيموتو، ما أثرعليها سلبًا في السنين السالفة، مؤكدة أن أعراضه كانت مزعجة للغاية بالنسبة لها، خاصة الشعور بالتوتر والتعب الإمساك، وتغير مظهر الجسم.

وكانت قد تعرضت "حديد" فى السنوات الأخيرة لتعليقات مؤذية وتنمر نتيجة تغيرات فى وزنها، إلى أن كشفت عن اضطرابات جسدها الناتجة عن هذا المرض الذى أصاب غدتها الدرقية.

ما هو مرض هاشيموتو؟

عانت جيجي حديد منذ سنوات من هذا المرض الذي أصاب الغدة الدرقية لديها، وهو ما يعرف بمرض هاشيموتو، وهو مرض مناعي ذاتي مزمن يصيب الغدة الدرقية ويسبب لها اضطرابات حادة وانخفاضات في هرمون الغدة الدرقية، ويؤثر على مناطق مختلفة من الجسم، وفقًا لتقرير نشر في موقع كليفلاند كلينيك الطبي.

وظيفة الغدة الدرقية

تؤثر هذا المرض على الغدة الدرقية بشكل واضح، تلك الغدة الهامة في نظام الغدد الصماء، والتي تعتبر وظيفتها هي تعزيز عملية الأيض أو التمثيل الغذائي، وتحويل الطعام الذي نتناوله إلى طاقة وعناصر جيدة يمتصها الجسم ويفيد كل جزء من جسمك. في تلك الحالة، لا يمكن إنتاج ما يكفي من الهرمونات من الغدة، وبالتالي تقل قدرة الجسم على عملية التمثيل الغذائي.

أعراض مرض هاشيموتو

الكثير من الأعراض يخلفها هذا المرض وهذا الاضطراب في الغدة الدرقية، والذي يتسبب في:

- التعب العام والإرهاق الشديد.

- الخمول الشديد والنوم المفرط في كثير من الأحيان.

- زيادات طفيفة في الوزن.

- الإصابة بالإمساك.

- جفاف حاد في الجلد.

- الشعور بالبرد.

- تصلب في المفاصل وآلام في العضلات.

- جفاف الشعر أو نمو شعر بطيء.

- اضطرابات حادة في المزاج.

- انتفاخات في الوجه والعيون.

- اضطرابات في الرغبة الجنسية.

- العقم عند النساء والرجال.

- اضطرابات في الذاكرة والإدراك والتذكر.

أسباب مرض هاشيموتو

ترجع أسباب هذا المرض المناعي إلى أنه ذاتي، فالجهاز المناعي فيه يهاجم خلاياه وأعضائه، ويقوم الجهاز المناعي بإنتاج أجسام مضادة تهاجم أنزيمات الغدة الدرقية، وبالتالي يحدث التهاب للغدة بشكل كبير، وقد تصل إلى الإتلاف.

علاج مرض هاشيموتو

علاج المرض يكون عن طريق تعديل قصور الغدة الدرقية، حيث يراقب الطبيب مستويات الغدة ويصف العلاج المناسب، وغالبًا ما يكون الدواء هو دواء مصنع من هرمون T4 وبدائله.