شكرا لقرائتكم خبر عن محمود السيد يتوج بذهبية سيف المبارزة فى بطولة العالم للناشئين بالصين والان مع تفاصيل الخبر

تُوّج محمود السيد ، لاعب منتخب مصر لسيف المبارزة ، بلقب بطولة العالم للناشئين بمنافسات تحت 20 سنة، بعد فوزه في المباراة النهائية على بطل إيطاليا "ماتيو جالاسي" بنتيجة 15-12، ضمن منافسات البطولة المقامة في الصين خلال الفترة من 7 إلى 15 أبريل الجاري.

وواصل محمود السيد تألقه اللافت في مشواره بالبطولة، بعدما سبق له الفوز في نصف النهائي على بطل أوكرانيا "ماكسيم بيرشوك" بنتيجة 15-9، ليتأهل إلى النهائي عن جدارة واستحقاق.

وكان السيد قد تأهل إلى نصف النهائي عقب الفوز في دور الثمانية على بطل الولايات المتحدة الأمريكية "ناثانيل ويمر" بنتيجة 15-11، ليضمن لمصر ميدالية جديدة قبل أن يتوج بالذهب.

واستهل البطل المصري مشواره في البطولة بتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات بعد الفوز في 6 مباريات من أصل 6، ليصعد إلى الأدوار الإقصائية.

وفي دور الـ128، تفوق على بطل سلوفاكيا "أدريان جرونيرت" بنتيجة 15-7، ثم فاز في دور الـ64 على بطل إيطاليا "كريستيانو سينا" بنتيجة 15-12، قبل أن يتجاوز بطل كوريا "دوهيون كيم" في دور الـ32 بنتيجة 15-9.

وفي ثمن النهائي، واصل السيد مشواره بانتصار كبير على بطل الصين "شينجاوي بينج" بنتيجة 15-7، ليبدأ سلسلة من المواجهات القوية انتهت بتتويجه بلقب البطولة.

يُذكر أن هذه هي الميدالية الذهبية الثانية لمصر في البطولة، بعد تتويج عبدالرحمن طلبة بلقب منافسات فردي سلاح الشيش تحت 20 سنة.